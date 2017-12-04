Как остановить конвейер репрессий против независимых журналистов?

В абсолютном большинстве случаев обжаловать штрафы и оспорить милицейские протоколы в суде не удается.

Сегодня в суде Советского района Минска начнется административный процесс над журналистами Любовью Луневой и Дмитрием Кравчуком, которые сотрудничают с независимым телеканалом «Белсат». Они обвиняются в нарушении законодательства о СМИ (статья 22.9 КоАП).

По аналогичному обвинению на этой неделей пройдут сразу два суда над журналисткой Ольгой Чайчиц.

Почему власти ополчились на независимых журналистов?

— Объяснить это очень сложно. Возможно, таким образом власти Беларуси решили «помочь» польскому правительству закрыть «Белсат», — говорит председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец.

Он отмечает, что в этом году судебный конвейер репрессий против работников независимых СМИ был запущен в марте, когда проходили акции протеста против декрета о тунеядцах.

По словам руководителя БАЖ, эта проблема включена в повестку дня диалога между Евросоюзом и Беларусью.

— Вроде бы были найдены точки соприкосновения, достигнуты определенные договоренности, но все перечеркнуто. В этом году суды назначили журналистам уже 56 штрафов. Для сравнения, за три предыдущих года было 48, — говорит Андрей Бастунец.

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