Голый парень бегал по минской Малиновке, на ночь глядя. Видеофакт

Вечером 1 декабря жители спального района столицы могли заметить странного парня, который полностью обнаженным бегал по тротуарам и проезжей части.

Один из очевидцев опубликовал видео пробежки, сообщает Наша Нiва.

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«Время примерно 22:42, рядом со мной пробегает парень, улыбается. Выбегает на дорогу. На бегу раздевается, догола, когда он лежит на дороге, то своей головой останавливает машину. Все в шоке, но он встает и убегает в центр перекрестка. Там лежит голый секунд пять, мешая движению, и убегает в направлении парка имени Павлова …. По непроверенным данным молодой человек в больнице, дай бог всем здоровья», — сообщил очевидец происшествия.