Названы «первые в мире» биткоиновые миллиардеры

Ими стали братья близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которые обвиняли Марка Цукерберга в том, что он украл у них идею Facebook, пишет британская газета The Telegraph.

В 2008 году они по решению суда получили $ 65 млн от Марка Цукерберга, и на часть из них — $ 11 млн — в 2013 году купили криптолювалюту по цене $ 120 за один биткоин.

По данным Telegraph, состояние братьев оценивается примерно в 100 тыс. биткоинов, они являются обладателями «примерно 1% всех биткоинов в мире». «Считается, что это первый миллиард, заработанный на криптовалютных инвестициях, знаковый момент для спорного актива», — пишет газета.

Другим обладателем более $ 1 млрд в биткоинах является основатель криптовалюты, человек, скрывающийся под псевдонимом Сатоши Накамото. The Telegraph отмечает, что братья не только купили биткоины, но и открыли собственную онлайн-биржу и венчурный фонд.

Братья Уинклвосс учились вместе с Цукербергом в Гарварде и работали над социальной сетью ConnectU. Однако позже Цукерберг задумал собственную соцсеть thefacebook.com.

В феврале 2004 года Цукерберг запустил свой проект, а в мае открылся сайт ConnectU. В том же году братья подали в суд на Цукерберга, обвинив его в краже интеллектуальной собственности. В 2008 году они заключили мировое соглашение.

На прошлой неделе курс биткоина за одни сутки вырос на 1,5 тыс. долларов и превысил 11,5 тысяч долларов.

Што такое крыптавалюты і як яны мяняюць свет?