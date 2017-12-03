Задержан водитель, сбивший насмерть 11-летнюю девочку в Минске

55-летний мужчина водворен в изолятор временного содержания, с ним работают следователи.

В настоящее время специалисты центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз РБ приступили к производству автотехнической экспертизы с целью исследования технического состояния транспортного средства ЗИЛ, включая работоспособность и исправность тормозной системы, сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

В ходе расследования уголовного дела выясняются другие существенные обстоятельства, в том числе допуск автомобиля к участию в дорожном движении и водителя к управлению транспортным средством.

В субботу во второй половине дня в Минке возле торгового центра «Замок» грузовой автомобиль ЗИЛ врезался в пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате наезда погибла 11-летняя девочка, еще четыре человека с травмами были доставлены в больницу.

Согласно данным медицинского освидетельствования водитель грузовика был трезв.