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03.12.2017
Трибуна
Как белорусский спорт привлекает очень красивых девушек

От Доманьковой до Саши Сокол.

Ольга Хижинкова

Мисс Беларусь-2008 уже больше года работает пресс-секретарем брестского «Динамо». Что ж, соцсети клуба за время ее работы стали одними из самых активных в Беларуси, а фотографии, обозначающие клубную принадлежность, регулярно появляются в аккаунтах самой Ольги.

Кроме того, модель и сама занимается спортом. Особенно Хижинкова любит бег – даже участвовала в Минском полумарафоне вместе с личным тренером.

Вероника Коробко

Летом 2016-го «Городея» опробовала новый метод привлечения болельщиков на трибуны и сделала несвижскую модель лицом клуба – девушка появлялась на нескольких матчах клуба и рассказывала об этом своим подписчикам.

В мае этого года Коробко завоевала свой пока главный титул – «Мисс 7 континентов», о чем клуб гордо сообщил на своем сайте. Напомнила о себе болельщикам Вероника совсем недавно – перед матчем с БАТЭ на стадионе «сахарников» прошла ее автограф-сессия.

Саша Сокол

Жена игрока брестского «Динамо» Максима Витуса когда-то была вратарем женской футбольной сборной Беларуси, а в 2015-м завоевала титул «Мисс 7 континентов» (да, на два года раньше предыдущей героини поста).

Модель любит фото со спортсменами, и не только с футболистами – в ее Instagram появлялись как Артем Милевский, так и бойцы Чингиз Аллазов и Андрей Кулебин. А еще Саша пробовала свои силы на площадке для гольфа.

Юлия Синдеева

В 2010-м на время чемпионата мира в ЮАР телеканал «Лад» (нынешний «Беларусь 2», если кто не помнит) решил добавить Николаю Ходасевичу во «Время футбола» напарницу. Ей стала модель Юлия Синдеева, которая в 2006-м взяла титулы «Вице-мисс Беларусь» и «Вице-мисс Европа».

Мнения болельщиков по поводу участия Юлии в программе тогда были неоднозначными. Сама ведущая спустя два года после нового для себя опыта признала формат неудачным. А о карьере Синдеевой в качестве модели в последнее время ничего не слышно.

Полина Бородачева

Мисс Беларусь-2016 помолвлена с белорусским хоккеистом Евгением Ногачевым. Во времена выступления Ногачева за «Динамо» Полину можно было увидеть на «Минск-Арене». Нынешний сезон игрок начал в тюменском «Рубине» – в сентябре в профиле Бородачевой появился снимок из Тюмени.

Правда, в ноябре клуб выставил Ногачева на драфт отказов. Модель же, кроме участия в конкурсе «Мисс мира», успела засветиться на представлении формы уже не раз упомянутого брестского «Динамо» в начале года.

Екатерина Доманькова

Самая успешная белоруска на подиуме, начавшая взлет с титула «Супермодель мира-2006», в 2009-м вышла замуж за российского миллионера Антона Зингаревича. После того, как бизнесмен в начале 2012-го купил контрольный пакет акций английского «Рединга», муж с женой часто посещали домашние матчи команды.

Правда, оба союза Зингаревича уже закончены. В 2014-м он перепродал клуб, успевший при нем вылететь в чемпионшип. Тогда же поползли слухи о разрыве с Доманьковой – официально пара развелась в 2015-м.

Екатерина продолжает успешную карьеру. Двое детей нисколько не мешают девушке держать себя в превосходной форме.

 
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