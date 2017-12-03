Сексолог: «Вы попробуйте запретить мужчинам смотреть на женщин!»

Клинический психолог, семейный психотерапевт Наталья Романовская на Sncmedia– о том, есть ли жизнь без флирта.

История с голливудским режиссером Харви Вайнштейном во многом непонятна. Известные и не очень актрисы обвиняют его в домогательствах: почему-то сейчас, спустя годы и даже десятилетия. Не будем строить предположения, что там у них случилось на самом деле. Здесь интереснее сама тенденция – многочисленные обсуждения этой темы в СМИ показывают неопределенность границ между флиртом и домогательством, проявлением симпатии и сексуальным преследованием.

Не так давно рассказ о том, что мужчину, сделавшего вам комплимент, можно обвинить в дискриминации или сексуальных домогательствах, вызывал лишь недоверчивую улыбку. Теперь мы уже точно знаем, что это возможно, по крайней мере, за границей. Создается ощущение, что мир меняется и близок тот час, когда флирт безвозвратно канет в прошлое.

На самом деле, не происходит ничего нового. Общество диктует и всегда диктовало определенные правила поведения (порой очень строгие), а флирт и сексуальный интерес к противоположному полу всегда умели с этим сосуществовать.

Стоит различать манипуляцию, флирт, домогательство и некую провокацию из которой женщина может что-то для себя получить. Флирт никуда не уходит: посмотрела и отвела взгляд – как часто мы это делаем? Флирт – особенная часть нашей жизни. Мы флиртуем, и даже сами иногда не замечаем этого.

Другое дело – ощущать разницу между флиртом и домогательством. Вы попробуйте запретить мужчинам смотреть на женщин! А нет, это невозможно. Со стороны мужчины всегда будет «смотреть», потому что женщины все равно будут провоцировать их. А все почему? Женщинам по своей природе жизненно необходимо мужское внимание».