Известный стилист Лисовец отметил скромность и невероятную энергию белорусов

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Влад Лисовец, который еще весной в беседе с корреспондентом «Салiдарнасцi» анонсировал визит в Минск с мастер-классом, все-таки добрался до наших краев.

В связи с отменой рейса из-за погодных условий, судя по его аккаунту в сети, в белорусскую столицу он приехал по земле. А вот назад в Москву – все же улетал, и селфи из минского аэропорта тому подтверждение.

«Второй раз в Минске и второй раз все гладко, легко и с невероятной отдачей публики! Знаете, что я отметил ?! За вашей внешней скромностью скрывается какая-то невероятная сила, энергия. Очень это чувствую!», – поделился с подписчиками послевкусием Влад Лисовец.

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