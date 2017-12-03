Bosch имеет планы на «БелДжи» и готов снабдить страну видеонаблюдением

В Минске прошел пресс-брифинг с топ-менеджментом компании Bosch, посвященный подведению итогов 2017 года. На встрече рассказали об основных направлениях деятельности компании и планах на 2018-й.

Полномочный представитель группы Bosch в регионе Хансъюрген Оверштольц начал с того, что расширение значения интернета вещей сложно переоценить - в последнее время эта сфера развивается очень динамично.

«Кроме того, к 2050 году большая часть населения земли будет жить в городах, это создаст массу проблем с экологией, - сказал Оверштольц. - Наряду с целым спектром направлений, связанных с концепцией мобильности именно интернет вещей дает возможность для продвижения. Это тема, за которую надо ухватиться».

В мобильной среде будущее за разработками, которые дадут населению планеты жизнь в безаварийном пространстве и без вредных выбросов. Тут речь уже пойдет не о том, как эффективней делать машины для работы и передвижения, а о том, чтобы кардинально поменять подход, так как все мобильные системы неизбежно в ближайшем будущем перейдут на электродвигатели. Поэтому руководство компании Bosch приветствует озвученное желание белорусских властей уделять больше внимания этой теме.

Концерн Bosch выделяет более 400 млн евро ежегодно на разработки в сфере развития аккумуляторов (увеличение их емкости и удешевление себестоимости), поскольку основная цель - сделать силовые агрегаты более доступными, объединяющими несколько функций. К 2020 году энергоемкость аккумуляторов планируется увеличить вдвое, и такие аккумуляторы будут запущены в массовое производство. По планам, уже к 2025-му более 25 млн автомобилей будут укомплектованы гибридными и электрическими двигателями.

В ближайшем будущем, по словам г-на Оверштольца, на электричестве будут работать и частные легковые авто, и общественный транспорт, и производственная техника.

Однако, если говорить о сегодняшнем дне, основу продаж компании все-таки составляют не комплектующие для автомобилестроения, а предметы, которые люди используют ежедневно в быту. Как заявил генеральный директор ИП "Роберт Бош" ООО Владимир Рыболовлев, среди всех объемов продукции Bosch в Беларуси 35% от всех продаж, приходится именно на бытовую технику, автокомпоненты и запасные части к автомобилям занимают вторую позицию и далее идут электроинструмент и термотехника. Сектор потребительских товаров прирастает за счет бытового сегмента Сименс.

Деятельность компании Bosch в Беларуси нацелена на удовлетворение потребностей как крупных государственных и частных организаций (предприятий, дилеров), так и розничного потребителя. В последние годы реализован ряд комплексных проектов, таких как реконструкция Минского цирка и Национального академического театра им. Я. Купалы. В числе важных направлений работы были поставки автомобильных компонентов, гидравлического оборудования, электроинструментов на МАЗ, ММЗ, МТЗ и БелАЗ.

Если говорить о нынешних масштабных проектах в Беларуси, то после завершения работ на культурных и спортивных объектах, тут царит полное затишье. Сотрудничество с Моторным заводом практически остановилось, и это связано, по словам Владимира Рыболовлева, с тем, что заказы на поставку двигателей сильно упали, соответственно, снизились и заказы автокомпонентов, которые предприятие покупало у Bosch. Речь идет о системах впрыска топлива Common Rail. Однако Bosch надеется на восстановление продаж.

Несмотря на неудачи с ММЗ, руководство компании Bosch рассчитывает на хорошие перспективы в Беларуси. Рыболовлев считает, что открываются другие интересные направления, где Bosch видит свою нишу. После выступления белорусского президента, который потребовал обеспечить на улицах максимальную безопасность, Bosch рассчитывает заключить договора на поставку систем видеонаблюдения.

Но самые большие надежды компания возлагает на сотрудничество с заводом "БелДжи", который недавно введен в эксплуатацию. Bosch может предложить новейшие технологии - от систем курсовой устойчивости до разработок для электромобилей.

Концерн Bosch уже инвестирует в оборудование и инфраструктуру для гибридных и электромобилей порядка %body%,5 млрд. В планах расширить сотрудничество. В ближайшее время в Минске пройдет круглый стол с участием ученых НАН РБ, на котором будут обсуждаться вероятные пути взаимодействия в части создания оригинального белорусского источника питания, который приблизит решение основной задачи ближайшего будущего – переход к альтернативному автомобилестроению, которое из гибридного постепенно полностью перейдет на электротягу.

После того как правительство сообщило о планах создать, наконец, белорусский электромобиль на базе китайской Geely SC7 в компании Bosch появились конкретные предложения о возможных путях участия в этом проекте.

Проблема в том, что несмотря на готовность руководства Беларуси всячески помогать в этом направлении, массовое появление электромобилей на дорогах Беларуси дело совсем не ближайшего будущего. Но, как полагают эксперты Bosch, надеяться на удачный старт все же стоит. Кроме того, существует госпрограмма развития электротранспорта: к 2025 году на белорусских дорогах появится около 30 тысяч электрокаров, а их деятельность будут поддерживать более 250 станций питания. Как только ученые и производители найдут способ снизить стоимость электромобиля, все планы придут в движение и очень быстро осуществятся на массовом рынке.

Но пока руководитель отдела автокомплектующих белорусского представительства «Роберт Бош» Алексей Марчук полагает, что дело не в том даже, что белорусские или какие-либо иные ученые не способны придумать батарею, которая будет настолько емкой, что не придется вынуждать водителя останавливаться на дозарядку через каждый 100 км и сама дозарядка не займет несколько часов, в течение которых водителю придется останавливаться в пункте зарядки чуть ли не на ночь. А в том, чтобы для начала в принципе найти точки соприкосновения ученых НАН и разработчиков концерна Bosch, чтобы вместе осуществить создание белорусских аккумуляторов или накопителей энергии.

Но пока в этой теме больше вопросов, чем ответов. Хотя и скептики понимают, что даже сегодня при недостаточной емкости потенциально созданной отечественной батареи эти разработки необходимы, так как позволят совершенствовать созданное. А пока новинки могут уже использоваться если не среди автолюбителей, то в сфере общественного транспорта и такси – там, где один автомобиль может быть заменен на время дозарядки другим транспортным средством.

Главное тут - создать собственный источник питания. Ученые Объединенного института машиностроения НАН Беларуси уже получили соответствующее поручение. О том, насколько далеко можно пойти в этом направлении и возможно ли сотрудничество, как раз и поговорят белорусские ученые и эксперты Bosch в ходе предстоящего круглого стола.