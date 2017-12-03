В воскресенье нам обещают «суперлуну»

В воскресенье вечером все, кто любит наблюдать за звездным небом, смогут (при условии хорошей видимости, разумеется) понаблюдать за спутником Земли, который будет выглядеть больше и ярче обычного.

По словам Роберта Мэсси из Королевского астрономического общества, ярче всего полная Луна будет светить ровно в полночь, когда она достигнет высшей точки над горизонтом, сообщает ВВС.

Впрочем, разница в размере на 7% и в яркости - на 15% по сравнению с обычной луной для невооруженного глаза будет не слишком заметной. На этот раз наш спутник приблизится к нам на расстояние 358 499 километров - это на 26 тысяч километров ближе, чем обычно.

НАСА называет воскресное явление первой частью «трилогии суперлуны», поскольку феномен растянется на три события. Пока Луна находится на минимальном расстоянии от Земли, произойдет еще два полнолуния: 1 и 31 января.

По словам Роберта Мэсси, «самую фантастическую картину» можно будет наблюдать во время восхода Луны в воскресенье и на закате в понедельник:

- Это замечательное явление, и людям стоит его увидеть. Но вам не обязательно покажется, что Луна огромна, она будет лишь чуть крупнее, чем обычно, так что не ожидайте, что она будет в пять раз больше.