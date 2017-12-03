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Экономика
03.12.2017
Как иностранцы будут платить «налог на Google» в Беларуси

С 1 января 2018 года вступит в силу положение Налогового кодекса, которое предусматривает обязанность уплаты налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, которые предоставляют услуги в электронной форме физическим лицам в Беларуси.

Налоговики пояснили, как будет работать этот механизм и чем аукнется неуплата налога зарубежным неплательщикам.

В конце 2016 года были подготовлены изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают налогообложение зарубежных электронных услуг (в народе он получил название «налог на Гугл»). Однако власти оставили год в качестве адаптационного периода, чтобы налоговики смогли разработать механизм уплаты нового налога. За основу был взят опыт соседних регионов. Механизм взимания НДС с электронных зарубежных услуг в ЕС работает с 2015 года, в России — с 2017 года. В Министерстве по налогам и сборам Беларуси (МНС) пояснили, что «это общий принцип налогообложения, когда услуги облагаются налогом по месту нахождения потребителя», наапоминает TUT.BY.

В Беларуси уплата налога на услуги, предоставляемые в электронной форме иностранными компаниями, будет осуществляться через личный кабинет на сайте на МНС с использованием облачной электронной цифровой подписи, сообщает ПраймПресс со ссылкой представителей МНС.

Плательщиками НДС в размере 20% будут компании, которые оказывают услуги в электронной форме. Налогом на добавленную стоимость будут облагаться услуги, оказываемые белорусским физлицам иностранными компаниями. К ним, в частности, относятся продажи игр или приложений в Play Store либо Play Market; музыки и фильмов, электронных книг; аккаунтов в облачных хранилищах; рекламы, поисковых услуг, онлайн-аукционов; платных подписок на онлайн-издания и т.п.

К электронным услугам не будет относиться продажа, осуществляемая на физических носителях, даже если заказ был сделан онлайн (например, программ, баз данных, бумажных игр, билетов).

Плательщиком будет иностранная компания, которая оказывает электронные услуги покупателям в Беларуси без посредников, либо иностранная компания-посредник в расчетах, либо белорусская компания-посредник, непосредственно участвующая в расчетах с белорусским физлицом.

Плательщики налога обязаны стать на налоговый учет. Сделать это можно в налоговой инспекции или дистанционно. В настоящее время разработана форма заявления для постановки на налоговый учет, подготовлена форма налоговой декларации, разработан личный кабинет плательщика.

Планируется, что через личный кабинет можно будет подавать налоговую декларацию, уплачивать налог, получать разъяснения и отвечать на уведомления налоговых органов.

Личный кабинет создается на русском и английском языках. Постановка на учет плательщиков налога будет проходить в инспекции по Минску (ул. Мясникова, 29, тел. +375 17 220−25−30).

В МНС считают, что рынок электронных услуг бурно развивается, поэтому в перспективе «это будут немалые суммы и немалые поступления в бюджет».

В МНС также прокомментировали, будут ли применяться административные меры, если плательщик-нерезидент будет нарушать налоговое законодательство.

 — Мы прекрасно понимаем, равно как и другие страны, что возложить административную ответственность на них очень сложно, поэтому механизм и у нас, и во всех других странах создается такой, чтобы плательщикам было комфортно и удобно с нами работать и исполнять свои налоговые обязательства в добровольном порядке, — пояснила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая (цитата по БЕЛТА).

Для компаний, которые станут плательщиками НДС с зарубежных электронных услуг, очень важна деловая репутация. «А первое, что может сделать налоговый орган, — распространить информацию, что плательщик не исполняет своих налоговых обязательств. Такие компании не стремятся нарушать законодательство, к тому же они не работают вручную — вручную невозможно подсчитать эти налоги, когда они их платят как минимум в 170 странах. У них установлены автоматизированные системы, занимающиеся подобными подсчетами, и ошибки здесь минимальны», — сказала Селицкая.

 
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