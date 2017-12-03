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03.12.2017
«Когда у нас Лукашенко крадет гендиректора компании, мы делаем вид, что ни при чем»

За что Латынина попросила прощения в истории с Сулейманом Керимовым.

– На этой неделе полностью разъяснилась история с арестом Керимова в Ницце. Я прошу прощения за то, что я на прошлой неделе говорила, что это дело политическое, – комментирует тему недели Юлия Латынина на Эхе Москвы. – Просто прояснилось количество денег, которые Сулейман Керимов должен заплатить. Это 400 миллионов евро. Во французскую казну плюс еще штрафы. Я так полагаю, что таких денег у него нет или, во всяком случае, это будет для него чувствительный урон.

«Керимов жил слишком напоказ»

То есть есть простая ситуация. Франция такое месте, где к налогам относятся серьезно, если ты попался. Конечно, Антиб Кап-Ферра – всё это месте где это дико переоценено, дико дорого и дико большие налоги. То есть даже где-нибудь по соседству ты можешь купить всё гораздо дешевле, но вот именно на Кап-Ферра просто вот, скажем так, конкретная история: покупает американский гражданин – важно в данном случае, что американский гражданин – за 8 миллионов какой-то себе особнячок. После чего ему закрывают счета во французских банках, поскольку он американский гражданин.

Дело в том, что страшно сейчас боятся европейские банки держать счета американских граждан. Оно бы ничего, он платил со своего американского счета. Но дело в том, что одновременно у французов есть закон, что коммунальные платежи ты можешь платить только со счета во французском банке. После чего человек приходит в неистовство, избавляется от этой недвижимости, и в итоге он получает за нее 800 тысяч долларов. Все остальное съедают налоги. Чтобы был понятен размер налогов.

Вот Керимов купил всю эту недвижимость, когда был на взлете. Одну виллу, насколько я понимаю, он покупал у Бадри Патаркацишвили. Как раз эти деньги Барди потом вложил в «Металлинвест» через Василия Анисимова. А потом был 2008 год. Керимов, насколько известно, довольно много потерял на маржин-коллах.

Потом был «Уралкалий», который подлейшим образом был отобран Лукашенко. И обращаю внимание, что тогда, действительно, произошел абсолютный беспредел, потому что Лукашенко пригласил к себе в гости на переговоры директора российской компании господина Баумгертнера и взял его в заложники как какой-нибудь боец Талибана.

И Россия тогда, поскольку мы умеем противостоять всяким проклятым французам, всяким проклятым англичанам и так далее, но когда идет речь о дружественном или даже не дружественном, но диктаторском режиме, мы всегда складываем лапки. И когда у нас какая-нибудь Ливия крадет сотрудника «Лукойла» или Лукашенко крадет генерального директора компании, мы делаем вид, что мы тут ни при чем.

Так или иначе, в мае этого года поймали сотрудницу адвокатского бюро которая специализировалась на уклонении от уплаты налогов. Как я понимаю, переговоры тянулись долго. Но если Керимову предложили заплатить 400 миллионов евро, я думаю, что это большая для Керимова проблема. Причем, на самом деле, она неразрешима. Продать эту недвижимость он, конечно, может, но он за нее получит копейки. Скорей всего, виллы у него заберут. В этом смысле это не политика, но это, конечно, результат путинской политики, что российские олигархи стали гораздо беднее.

И я думаю, что в такой ситуации как Керимов, может оказаться много людей, которые в середине нулевых не считали деньги, получали собственность за сотни миллионов, а теперь оказывается, что за эту собственность они не могут заплатить налоги или ее содержать. И, конечно, я не буду указывать чужой стране, потому что нам бы со своими проблемами российскими разобраться.

Но, я думаю, что французы могут нарваться, потому что они со своей Ниццей ведут себя так, как будто у них какой-то уникальный ресурс, который не имеет аналогов и просто прямо… И любой человек, который много путешествовал, конечно, согласится, что Ницца и НРЗБ — это очень хорошее место, но в мире сейчас великое множество хороших мест, которые не уступают Ницце ни по красоте, ни по удобству, ни по инфраструктуре, к тому же они не так дико перенаселены и не так дороги.

В этом смысле Ницца была совершенно исключительным местом, когда Франция была столицей мира и моды в эпоху пароходов и железных дорог, когда вся эта английская аристократия от английских туманов в конце XIX века ехала зимой на Ривьеру.

Я думаю, что такая политика налоговая кончится тем, что люди скажут: «Слушайте, 400 миллионов долларов. Да я за эти деньги где-нибудь себе на Бали или на Крите, и вообще, в Греции построю такое…». Ну, конечно, есть вопрос тусовки, но не всем же людям хочется тусовки. Кому-то хочется просто поплавать.

 
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