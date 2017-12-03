С кем нельзя венчаться православным, и когда можно разводиться

Новые церковные правила в вопросах и ответах.

1 декабря Архиерейский собор Русской Православной Церкви принял документ «О канонических аспектах церковного брака», который обсуждался много лет. На соборе его представил председатель комиссии Межсоборного присутствия по каноническому праву архиепископ Берлинский и Германский Марк.

В новом документе перечислено, какие браки церковь отказывается признавать, а также условия, при которых священники не смогут венчать людей. Разбираемся в новых церковных законах.

Какие браки церковь категорически не признаёт?

Православная церковь категорически отказалась признавать однополые браки — вне зависимости от того, признаются ли они законодательством той или иной страны.

«Церковь категорически не признаёт и не признает союзы лиц одного пола в качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством, а также другие формы сожительства, не соответствующие ранее данному определению брака как союза между мужчиной и женщиной», — сказано в документе.

Кого не обвенчают?

Церковь запрещает венчать следующих лиц:

— уже состоящих в ином браке, церковном или зарегистрированном государственными органами власти;

— находящихся между собой в кровном родстве по прямой линии независимо от степени родства;

— находящихся между собой в кровном родстве по боковой линии (в том числе единокровном и единоутробном) до четвертой степени включительно (братьям и сестрам, двоюродным братьям и сестрам, дядям и тетям с племянниками и племянницами, дедушкам и бабушкам с внуками и внучками своих родных братьев и сестер. — Прим. TUT.BY);

— состоящих в духовном родстве (крестным родителям с крестниками и крестным родителям с родителями крестников. — Прим. TUT.BY);

— состоящих в духовном сане, начиная с посвященных в иподиаконский чин;

— монашествующих;

— не достигших брачного возраста согласно государственному законодательству, с учетом исключений, предусмотренных этим законодательством;

— признанных недееспособными в установленном законом порядке в связи с психическим расстройством;

— осуществивших смену пола;

— удочеривших с удочеренными, усыновивших с усыновленными, приемных родителей с приемными детьми.

Также недопустимо совершение венчания при отсутствии свободного согласия обеих сторон.

Отметим, что в этих правилах все же прописаны исключения. Например, союз между крестными отцом и матерью, браки в пятой и шестой степени бокового кровного родства (например, троюродным братьям и сестрам. — Прим. TUT.BY), также как и венчание признанных недееспособными в связи с психическим расстройством могут быть совершены с благословения епархиального архиерея.

А если одна из сторон «инославный христианин» или вообще «нехристианин»?

Церковь точно запрещает освящать брак с еретиками.

А вот с представителями тех «инославных сообществ, которые не враждебны Православной Церкви», венчание возможно. В списке «инославных христиан» — католики, члены Древних Восточных Церквей, протестанты, «исповедующие веру в Триединого Бога». Но для вступления в церковный брак необходимо благословение епархиального архиерея и письменное согласие «неправославной стороны» на то, чтобы дети были воспитаны в православной вере.

Тот же подход применяется в отношении венчания православных христиан со старообрядцами.

Что же касается «нехристиан», то их браки с православными венчанием не освящаются. Правда, в документе отмечается, что к лицам, состоящим в браке с нехристианами, «Церковь может проявлять пастырское снисхождение, заботясь о том, чтобы они сохраняли связь с православной общиной и могли воспитывать в православии своих детей».

Сколько раз можно венчаться?

Не больше трех.

Согласно документу, запрещено венчание тех, кто ранее состоял в трех браках. При этом учитываются браки как венчанные, так и невенчанные, но получившие государственную регистрацию, в которых желающий вступить в новый брак состоял после обряда крещения.

Можно ли венчаться до регистрации в ЗАГСе?

По правилам, венчаться в церкви можно только после государственной регистрации брака. Хотя некоторые (и даже в Беларуси) умудрились обходить этот запрет.

Теперь же официально прописаны исключения.

«Совершение венчания до государственной регистрации брака допускается исключительно по благословению епархиального архиерея и в особых случаях, например, по причине подтвержденного медицинскими документами тяжелого заболевания, могущего привести к скорой кончине, или ввиду предстоящего участия в военных, а также иных действиях, связанных с риском для жизни, и при условии, что государственная регистрация брака в желаемые сроки невозможна», — говорится в документе.

Также отмечается, что в ситуациях, требующих безотлагательного решения о венчании до государственной регистрации брака, священнослужитель может самостоятельно принять таковое решение «с последующим докладом об этом епархиальному архиерею».

Можно ли расторгнуть церковный брак?

Что касается допустимых оснований к расторжению церковного брака, то он может быть признан утратившим каноническую силу при наличии обстоятельств, «которые влияют на брачный союз столь же разрушительно, как и прелюбодеяние, или которые могут быть уподоблены смерти одного из супругов», — говорится в принятом документе.

В списке поводов для расторжения церковного брака:

— отпадение одного из супругов от православия;

— прелюбодеяние одного из супругов и противоестественные пороки;

— вступление одного из супругов в новый брак в соответствии с гражданским законодательством;

— неспособность одного из супругов к брачному сожитию, явившаяся следствием намеренного самокалечения;

— заболевание одного из супругов, которое при продолжении супружеского сожительства может нанести непоправимый вред другому супругу или детям;

— медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания супруга при его отказе от лечения и исправления образа жизни;

— безвестное отсутствие одного из супругов, если оно продолжается не менее трех лет при наличии официального свидетельства уполномоченного государственного органа; указанный срок сокращается до двух лет после окончания военных действий для супругов лиц, пропавших без вести в связи с таковыми, и до двух лет для супругов лиц, пропавших без вести в связи с иными бедствиями и чрезвычайными происшествиями;

— злонамеренное оставление одного супруга другим (длительностью не менее года);

— совершение женой аборта при несогласии мужа или принуждение мужем жены к аборту;

— надлежащим образом удостоверенное посягательство одного из супругов на жизнь или здоровье другого супруга либо детей;

— неизлечимая тяжкая душевная болезнь одного из супругов, наступившая в течение брака, подтверждаемая медицинским свидетельством и устраняющая возможность продолжения брачной жизни.

Решение о признании церковного брака утратившим каноническую силу принимается в епархии по месту фактического проживания супругов. В случае проживания супругов в разных епархиях вопрос должен рассматриваться в той епархии, где проживает супруг, инициирующий развод.

Кроме того, епархиальный архиерей может признать недействительными браки, совершенные по ошибке (например, при незнании о наличии препятствий) или злоумышленно (в случае, если молодожены не сообщили священнику о наличии установленных церковным законодательством препятствий).

Опять же, есть и исключения: например, если при венчании супруг или супруга не достигли брачного возраста, установленного законодательством, но «ко времени обнаружения данного обстоятельства «брачный возраст был уже достигнут или если в таком браке родился ребенок», это не послужит основанием для церковного развода.

Касается ли это белорусских православных?

Белорусская православная церковь (БПЦ) — каноническое подразделение Русской православной церкви на территории Беларуси, имеющее статус экзархата. Так что да, принятые решения Архиерейского собора Русской Православной Церкви касаются и белорусских православных.