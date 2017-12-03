Премию за худшее описание секса получил писатель, сравнивший гениталии с шарами для бильярда

Журнал The Literary Review назвал очередного победителя ежегодной литературной премии за худшее описание секса в литературе.

Победителем 2017 года стал американский писатель Кристофер Боллен с романом «Разрушители». The Guardian отмечает, что его отметили «за сомнительную попытку описать знакомое новыми терминами».

Члены жюри имели в виду отрывок из романа, в котором главный герой сравнивает свои гениталии с треугольником из 15 бильярдных шаров, приготовленных для партии. Литературные критики посчитали, что некоторая замысловатость описания оставляет сомнения по поводу количества яичек у персонажа.

Среди других претендентов на награду были писатели Уилбур Смит, создавший персонаж, намеренный исследовать своего любовника «как доктор Ливингстон Африку» и опасающийся «отморозить себе член», а также Лоран Бине, Венешиа Уэлби, Нил Гриффитс, Джаретт Кобек.

Литературная премия за худшие описания секса в литературе была придумана журналистом и писателем Аубероном Во в 1993 году. Организаторы премии уверяют, что считают своей целью «привлечение внимания к плохо написанным, поверхностным или излишним описаниям секса в современной и художественной литературе». Эротические и порнографические произведения при этом не берутся во внимание.