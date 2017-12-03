Две показательные жалобы, которые услышал главный минский депутат по прямой линии

Обе касаются невыплат зарплат.

Председатель Мингорсовета депутатов Василий Панасюк провел прямую телефонную линию, сообщают Минск-Новости.

Одна из жалоб поступила от Галины Александровны. Ее мужу, работающему на Минском заводе автоматических линий, не платят заработную плату с июля 2017 года. При этом рабочим приходится трудиться в неотапливаемых цехах, а месяц назад еще и горячую воду отключили — невозможно помыться после смены.

Не видят с декабря 2016-го зарплаты и работники ПО «Термоблок». По словам обратившегося, в полной мере деньги не выплачивают, дают только по 100 рублей. А если люди начинают жаловаться, руководство предприятия их увольняет.