Как на Гомельщине добровольцы кукурузу спасают

Накануне в Буда-Кошелевском с полсотни местных жителей отправились на кукурузу.

Что происходит? Почему сельхозработами снова заняты не профессионалы, а случайные люди? Что это — бесхозяйственность аграриев? Или наоборот — чрезмерная рачительность местных властей? Чтобы разобраться в этих и других вопросах, корреспонденты TUT.BY Елена Бычкова и Иван Яриванович отправились в поле.

45 километров от Гомеля по асфальту, потом — съезд на гравийку, затем еще какое-то время колеи жалобно скребут о дно автомобиля. И не только нашего. Впереди — караван из нескольких легковушек и одной «Газели». В это субботнее декабрьское утро люди из небольшого городка Буда-Кошелево едут на окраину деревни Селец убирать кукурузу.

На поле их ждет инструктаж, раздача специнвентаря — рукавиц и ведер, короткий перекур, и мужчины ныряют в пожухлый от мороза грязно-желтый кукурузный сухостой.

Сегодня их задача собрать початки с площади в 2 га. Обязательное условие — вручную. Говорят, что техника тут бессильна.

По оперативной сводке облсельхозпрода на 29 ноября в Буда-Кошелевском районе оставались неубранными почти 200 га кукурузы. Аграрии во всем винят погоду. А местная власть снова просит граждан мобилизоваться на общее и полезное для страны дело.

— А кто вам пожаловался? Из наших? Странно! У нас нет недовольных, — удивляются мужчины в спецовке с надписью «Коммунальник» на спине.

— Кто не захотел поехать, тот дома. Никто никого у нас не принуждает, — уверяет главный инженер КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Михаил Хандаков. Сегодня он здесь в роли бригадира. Рассказывает, что от его предприятия на поле работают 63 человека, по крайней мере столько пар рабочих перчаток он только что выдал на руки. Причем, подчеркнул руководитель, в большинстве своем убирать кукурузу прибыли инженерно-технические работники: прорабы, главные механики, начальники служб и отделов. Женщинам такое даже не предлагали.

— Я лично ничего плохого не вижу в том, чтобы помочь. Урожай надо спасать. Посмотрите, какая хорошая кукуруза, чего ей пропадать? В сентябре ее еще рано было убирать, а потом дожди пошли. Все раскисло. Сейчас бы морозик градусов 10, землю бы стянуло, тогда бы техника вышла и все в момент убрала. А так, вон, видите, полноприводный погрузчик буксует. Не говоря уже о 20-тонном комбайне, тот сразу сядет, — объясняет Михаил Петрович.

— Не придумали на «Гомсельмаше» еще такую технику, чтобы она могла убирать и при этом плавать, — доносится с другого конца участка.

— А если бы на гусеничном ходу сюда пустить, — предлагает решение еще кто-то.

— Да ты что! Завязнет сразу, да так, что не откопаешь. Я трактористом всю жизнь проработал. Как-то забуксовал в таком поле на тракторе, краном поднимали. Вы ж посмотрите — тут сплошной торф, а раньше вообще болото было непроходимое, — и мужики снова принимаются за дело.

Каждый из них понимает: чем слаженнее будет работа, тем скорее коллектив отправится домой. Поэтому ведра наполняются быстро. Их содержимое незамедлительно отправляется в тракторный прицеп. Уже через час он забит под завязку.

— Вот, посмотрите: и четверти поля не прошли, а сколько кукурузы спасли. А так бы все это пропало. Нет, я ничего плохого не вижу в том, чтобы помочь в таких случаях, — снова повторяет главный инженер.

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