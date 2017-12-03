Как немецкий «спутник» стал культовым автомобилем

История автомобиля «Трабант» поучительна тем, как объект насмешек может превратиться в предмет вожделения.

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Начиная с пятидесятых годов и практически до воссоединения Германии, ФРГ и ГДР вели неофициальное соревнование в самых разных областях. Автомобилестроение исключением не стало. И если у западных немцев был «народный автомобиль» – «Фольксваген», то восточные должны были обзавестись аналогом.

«Ответ Чемберлену» (хотя в данном случае, точнее сказать, тогдашнему канцлеру ФРГ Конраду Аденауэру) сошел с конвейера в 1957 году. Событие это, как водилось в коммунистических странах (и до сих пор практикуется в Беларуси) было приурочено к годовщине большевистского переворота 1917 года.

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Конечно, «Трабант» (в переводе с немецкого «спутник») проигрывал «Фольксвагену» и другим западногерманским автомобилям почти по всем статьям. У «новорожденного» было слабое «сердце»: всего-то 18 лошадиных сил. Кузов частично состоял из дуропласта, за что «Трабант» ехидно прозвали «пластиковым бомбардировщиком» (еще его называли «немецким «Запорожцем» и «саксонским «Порше»). Даже бензонасос у чуда гэдээровской автопромышленности отсутствовал: бак располагался рядом с двигателем, что никак не способствовало безопасности.

Тем не менее, в условиях отсутствия альтернативы «Трабант» у восточных немцев пользовался бешеной популярностью. Этому в немалой степени способствовала цена: сей четырехколесный друг стоил ненамного дороже мотоцикла с коляской. Причем «Трабант», спрос на который намного превышал предложение (многим пришлось стоять в очереди на покупку по 10-15 лет), периодически еще и дешевел – гримасы социалистической экономики.

Впрочем, после объединения Германии оказалось, что «Трабант» совершенно неконкурентоспособен. Последний автомобиль этой марки был выпущен в 1991 году.

Но потом у «Трабанта», как это ни удивительно, началась вторая жизнь. Объект насмешек превратился в культовый автомобиль. Не для всех, конечно, однако фанатов у этого «спутника» не так уж мало.

Есть таковые и в Беларуси. Минчанин Денис Лосевский случайно увидел «Трабант» 9 лет назад, проезжая через Новинки, и сразу влюбился – даже несмотря на отсутствие датчика уровня топлива (оный приходится замерять пластмассовой мерной палочкой, которая шла в комплекте с автомобилем).

Покупка обошлась в 150 долларов, как рассказал Лосевский TUT.BY, но потом в модернизацию пришлось вложить еще около 5 тысяч. Зато теперь восстановленный «Трабант» не только ездит, но и производит впечатление:

Фото Глеба Малофеева, TUT.BY

«Люди тоже получают позитив, я это вижу. Часто останавливаются. Постоянно вопросы задают, интересуются. Та же самая милиция больше не на документы смотрит, а «покажи мотор» или .еще что-нибудь».

Примерно в то же время, на международной автомобильной ярмарке IAA 2009 был представлен «Трабант» с электродвигателем. Однако вскоре план возрождения легендарной марки заглох.

Зато фанаты изо всех сил лелеют свои «траби». Только по дорогам Германии их до сих пор бегает более 30 тысяч (всего было выпущено около 3 миллионов этих автомобилей). Некоторые даже готовы умеют легким движением руки превращать свои машины в двухэтажные «виллы на колесах».

Фото technolirik.livejournal.com

Репутация, однако, порой даёт о себе знать. В 2016-м в Германии случилось необычное происшествие: автомобиль «поскользнулся» на… слизи, оставленной улитками, переползавшими дорогу в неположенном месте, и врезался в ограждение автобана. Угадайте марку участника ДТП…

Как бы то ни было, сегодня «Трабант» имеет репутацию культового авто. Ценители экзотики отчаянно тюнингуют доставшиеся им экземпляры, доставляя удовольствие себе и удивляя окружающих.

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