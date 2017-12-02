Кто и как делал «боевиков» из фигурантов дела «Белого легиона»

Эксперты говорят, что участникам скандального дела вряд ли удастся получить компенсацию. Нам же остается напомнить о том, с чего все началось.

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Следственный комитет поставил точку в деле «Белого легиона», прекратив его «за отсутствием в деянии состава преступления». Эксперты с пессимизмом говорят о перспективах дел о компенсации морального вреда участников дела. Нам же остается напомнить, с чего все началось.

21 марта

Выступая в Могилеве перед работниками «Кроноспана», Александр Лукашенко заговорил о «пятой колонне».

— Как показала действительность, они не спали (отдельные), они потихоньку готовились на случай, выбирали момент. Они не только не спали. Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием, — заявил глава государства.

Как стало известно позже, задержания начались все же после заявления Лукашенко, а не «буквально в эти часы».

22 марта

Об этом рассказал Телеканал «Беларусь 1» рассказал о якобы обнаруженных во время обыска у одного из представителей «Белого легиона» боеприпасах и автомате Калашникова.

Весь этот арсенал мог быть использован на акции 25 марта, утверждалось в сюжете.

23 марта

— В случае с «Белым легионом» мы имеем дело с профессионально подготовленными боевиками возрастом от 25 до 43 лет, — заявили в КГБ.

В тот же день телеканал ОНТ рассказал о том, как правоохранители якобы обнаружили схрон с арматурой в Столбцовском районе. В сюжете засветился один из активистов «Белого легиона» Евгений Полторжицкий.

24 марта

— Кому-то хочется взорвать обстановку, и они используют наших отморозков. Дошли до того, что, как партизаны, ямы копали и прятали. Прячут оружие, арматуру, топоры, ножи, гранаты и прочее. И все говорят: это мы патриотизму детей учим. С боевыми гранатами детей учить? — заявил Лукашенко.

Отметим, что ни один фигурант дела не подвергся уголовному преследованию за хранение боевого оружия.

12 апреля

«Белтелерадиокомпания» опубликовала пропагандистский фильм «Легион черных душ», который на телеканале «Беларусь 1» назвали журналистским расследованием. Зрители увидели, как «фрау А.» сообщает о якобы планировавшихся 25 марта терактах.

Тогда же в газете президентской администрации «СБ. Беларусь сегодня» была опубликована статья «Имя им — легион». Автора у нее, как и у опуса БТ, не оказалось, в конце значилось скромное «Отдел расследований». От себя добавим, что его в «СБ» возглавляет Роман Рудь.

9 июня

Генпрокуратура отказалась проверять, пытали ли фигурантов дела «Белого легиона».

«Информация о пытках обвиняемых по делу «Белого легиона» носит «предположительный характер», не подтверждается конкретными сведениями, а значит, оснований для прокурорской проверки нет», — ответили в прокуратуре главе незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому.

В конце июня фигурантов дела начали освобождать под подписку о невыезде.