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Общество
02.12.2017
Салiдарнасць
Политолог Федута заявил, что кто-то пишет в КГБ и СК от его имени

Письма касались истории о «фрау А.».

Об этом Александр Федута написал на своей странице в Facebook.

— Интересная история случилась тут сегодня утром.

С мейлов sk@sk.gov.by и admin@kgb.by мне на мейл пришли копии писем, отправленных в обозначенные адреса с форм для заполнения на сайтах соответствующих учреждений. Письма содержат текст колонки на сайте БелСата, начинающиеся обращением по имени-отчеству к руководителям ведомств и завершающиеся указанием на то, что я требую дать ответы на поставленные вопросы о «фрау А.» и т.д. В конце писем указывается, что ведомства существуют на налоговые отчисления, — написал Федута.

По его словам, он не обращался по указанным адресам, так как не являлся фигурантом дела патриотов и заявления «фрау А.» никак не затрагивали его личные интересы.

— А значит, и требовать раскрытия анонимности этой малопочтенной клеветницы у меня никакого юридического права нет. А значит, мы имеем дело с элементарной провокацией, — подчеркнул политолог.

При этом Александр Федута отметил, что анонимный провокатор указал его домашний почтовый адрес.

— И вот это уже становится очень интересным. То есть, он действительно надеется таким образом либо получить ответ на мои вопросы — в чем я сомневаюсь, ибо как раз мне ни СК, ни КГБ в данном случае просто ничего не должны, либо спровоцировать в этих ведомствах всплеск негатива по отношению ко мне. Интересная история получается, друзья мои, — подытожил политолог.

 
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