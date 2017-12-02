Скандальная «Зенит-Арена» требует новых денег

По данным Transparency International, новые вливания стадиону нужны для переноса медиацентра.

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Скандальная «Зенит-Арена», ставшая в России символом коррупции, требует новых вливаний, сообщает currenttime.tv.

По данным руководителя антикоррупционного центра Transparency International в Санкт-Петербурге Дмитрия Сухарева, бюджет арены планируют увеличить па 0,5 млрд российских рублей — такая сумма понадобилась для переноса медиацентра.

В Transparency International утверждают, что полная стоимость арены обошлась бюджету в 50 млрд российских рублей (на момент открытия – около 1 млрд долларов), в то время как власти настаивают на сумме в 40 млрд.