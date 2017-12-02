В Минске грузовик въехал в пешеходов: погибла 11-летняя девочка

Еще четыре пострадавших с травмами доставлены в больницу.

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В субботу, 2 декабря, в Минке возле торгового центра «Замок» (пр. Победителей) грузовой автомобиль ЗИЛ врезался в пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Трагедия случилась приблизительно в 16.30.

В результате наезда погибла 11-летняя девочка, еще четыре человека с травмами были доставлены в больницу.

Как сообщает сайт Следственного комитета, согласно данным медицинского освидетельствования водитель грузовика был трезв.

Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Следствие обращается с просьбой к очевидцам ДТП позвонить по телефонам: 8 017 389 54 48, 8 017 389 55 55, 8 033 333 67 19.