Как Байнет отреагировал на очередной приезд в Минск Жерара Депардье. Подробности — в обзоре «Салідарнасці».

Французский актер Жерар Депардье в очередной раз наведался в Минск. Сначала он засветился на дегустации белорусского шампанского, а в субботу разыграл квартиру от «Евроопта».

Пользователи соцсетей и участники форумов отреагировали на новый визит актера с иронией. «Салідарнасць» предлагает избранные моменты обсуждения новости.

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Грех не похмелиться на заводе, если есть такая возможность».

«Депардье – мужик практичный – на халяву и уксус сладкий. Чего тут нос воротить?».

«Он просто актер, а встречают как диппредставителя. Аж стыдно. Проще надо быть».

«Обеликс любит глотнуть волшебного зелья, косу бы ему после этого, да травы нет и снега еще мало. В общем знал когда приехать».

«Хитрый этот Депардье! Приедь он месяцем раньше и пришлось бы бульбу и арбузы с президентского огорода убирать, а не шампанское пить. Видать «накушался» косьбой в прошлый раз».