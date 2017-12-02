Цифра дня. Зарплаты IT-специалистов против зарплат парикмахеров

Кто и где зарабатывает меньше всех.

Больше всего по-прежнему зарабатывают работники, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания. В среднем им платят 3 516,9 рубля, сообщает FINANCE.TUT.BY

Эта сумма в 8,2 раза больше, чем у зарплатных аутсайдеров — специалистов, которые занимаются предоставлением услуг в парикмахерских и салонах красоты. Последние получают в среднем 426,6 рубля.

Самым бедным районом по-прежнему остается Шарковщинский. Он сейчас является единственным районом в стране, где средняя зарплата не превышает даже 500 рублей.

Цитата дня. Министр труда – зарплату нужно заработать