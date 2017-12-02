Шнуров и «Ленинград» собрали полную «Минск-Арену»

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1 декабря российская группа «Ленинград» сыграла концерт в «Минск-Арена». Зал был заполненным до краев, билеты на выступление были раскуплены задолго до концерта.

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров в своем Instagram поделился впечатлениями от выступления:

— Судя по концерту и тому, что билеты на него кончились задолго до, придётся нам в следующем году в Минске, как и в Питере играть два дня подряд. Спасибо, ребята!!! Это о**енно!

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