Цитата дня. Министр труда – зарплату нужно заработать

Ирина Костевич рассказала о перспективах зарплаты в 1000 рублей к концу года.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время прямой телефонной линии рассказала о перспективах зарплаты в 1000 рублей.

— Вопрос правильно ставить так: заработную плату нужно заработать, в любой отрасли — промышленность, сельское хозяйство, торговля и так далее. И мы должны понимать, что в зависимости от финансового состояния предприятия или отрасли у каждого конкретного человека зарплата будет разной. Задача стоит о средней заработной плате по стране в 1000 рублей в декабре. И это для начала. Но будет дифференциация в разрезе отраслей и областей, — цитирует министра БЕЛТА.

Ирина Костевич отметила, что по Минску средний уровень зарплаты по состоянию на октябрь составил 1151 рубль.

— Но мы же понимаем, что кто-то при этом имеет зарплату в 300 рублей, а кто-то — 4000, — подчеркнула чиновница.

Напомним, что согласно данным Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения в третьем квартале этого года, чуть больше четверти белорусов — 27,8% от всего населения — ежемесячно имеют в своем распоряжении не больше 300 рублей.