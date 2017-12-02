Давыдько о возможном участии наших хоккеистов в Играх-2018: «Нам что делать? В конце с российским флагом выйти?»

Руководитель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько прокомментировал возможное отстранение сборной России от зимней олимпиады.

– Россияне будут смотреть на нас и думать: «Ну что, братья, поедете вместо нас»? А нам что делать? Радоваться или печалиться? Или назло поехать и победить всех там, а в конце с российским флагом выйти и сказать, что это за отношение к россиянам?, – сказал Давыдько в эфире «Клуба редакторов».

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Беларуси по хоккею может принять участие в Олимпийских играх в 2018 году, если будет отстранена команда России.