Фотожабы: «Я как директор завода заявляю, что у нас нормально с радиацией»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Романчук о Декрете №7: «Номенклатура переиграла Лукашенко»

Власти нашли выход, как достичь средней зарплаты в 1000 рублей к концу года

Ладутько рассмешил народ. «Давайте введем утилизационный сбор на людей!»

«Лукашенко забронзовел, отучился разговаривать с равными политиками»

В России на создание логотипа предстоящих выборов потратили почти $ 640 тысяч

Банковский надзор Центробанка РФ за работой

Волосы как девушки – они возвращаются, когда у тебя появляются деньги

Предыдущий выпуск:

«В Пинске открылся портал в ад»