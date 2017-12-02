Фотожабы: «Я как директор завода заявляю, что у нас нормально с радиацией»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Романчук о Декрете №7: «Номенклатура переиграла Лукашенко»
Власти нашли выход, как достичь средней зарплаты в 1000 рублей к концу года
Ладутько рассмешил народ. «Давайте введем утилизационный сбор на людей!»
«Лукашенко забронзовел, отучился разговаривать с равными политиками»
В России на создание логотипа предстоящих выборов потратили почти $ 640 тысяч
Банковский надзор Центробанка РФ за работой
Волосы как девушки – они возвращаются, когда у тебя появляются деньги
Предыдущий выпуск:
«В Пинске открылся портал в ад»
Главное