«Китаец, приехав на неделю, не хочет каждый день питаться белорусской кухней»

Сколько в Минске приличных китайских ресторанов и как китайцу найти лён в ГУМе – эксперты о перспективах Года туризма Беларуси в Китае.

2018-й год будет объявлен годом туризма Беларуси в Китае. Об этом договорились 1 декабря премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном, сообщает БЕЛТА.

Что мы можем предложить китайским туристам, анализируют эксперты Завтра твоей страны.

Директор республиканского союза туристических организаций «Белинтурист» Валентин Цехмейстер считает, что для привлечения китайских туристов нам может быть полезен финский опыт.

— Они каждый год в начале сезона собирают российских туроператоров и спрашивают, что хотел бы получить российский турист в Финляндии. Исходя из этого, строят свою политику под туристов. У нас же говорят: «Приезжайте в Беларусь – красивую, спокойную, чистую страну в центре Европы».

Эксперт обращает внимание на то, что о нашей стране мало кто знает.

— Пока мы не раскручены. Логотип изобретаем, слогана для Беларуси нет, — подчеркивает Валентин Цехмейстер.

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