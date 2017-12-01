Как-то так. В Беларуси каждый четвертый живет на сумму до 300 рублей в месяц
Об этом свидетельствуют данные Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения в третьем квартале.
Так, согласно статистике, чуть больше четверти белорусов — 27,8% от всего населения — ежемесячно имеют в своем распоряжении не больше 300 рублей.
16,9% от всего населения ежемесячно располагали в третьем квартале суммой от 600 рублей и больше.
Напомним, за чертой бедности сегодня в Беларуси живут 162,7 тысячи семей.
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