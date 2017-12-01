Кто с кем? Состоялась жеребьевка ЧМ-2018 по футболу
В Москве завершилась жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится 14 июня — 15 июля в России.
По результатам жеребьевки 32 участника были разделены на восемь групп.
группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай
группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран
группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания
группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия
группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия
группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея
группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия
группа Н: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония
Матчи чемпионата мира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Саранск, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Волгоград и Самара.
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