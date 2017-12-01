В Гродно от предприятий требуют отчитаться, как они будут доводить зарплату до 1067 рублей

«Может, волшебная палочка поможет»?

Руководители предприятий Гродно получили письма из горисполкома. В бумаге за подписью председателя Мечислава Гоя напоминается о необходимости поднять зарплату до 1067 рублей уже в декабре.

А чтобы проиллюстрировать выполнение задания, от предприятий требуют прислать планы-графики роста зарплат. Документ публикует «Еврорадио».

— Помимо желания, есть еще: на одного работающего выработка должна быть и так далее, там много всего, — прокомментировал письмо главный инженер обувной фабрики «Неман». — Вы не читали сегодня о том, на сколько бюджетникам поднимают зарплату? Обещают в декабре до 800 рублей. Мне вот даже интересно, за счет кого они это сделают? Может быть, как говорят, волшебная палочка поможет.