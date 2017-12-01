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Общество
01.12.2017
Цифра. Сколько получили родственники погибшего в СИЗО Птичкина компенсации от МВД

Родственники Игоря Птичкина, погибшего четыре года назад в следственном изоляторе, получили денежную компенсацию за моральный и материальный ущерб.

Как сообщает Радыё Свабода, больше года назад суд постановил выплатить матери Игоря Птичкина Жанне Птичкиной 20 тысяч рублей компенсации за принесенные ей моральные страдания и 6 тысяч рублей — за материальный ущерб.

Сестру Игоря Птичкина Ирину также признали потерпевшей в деле о смерти Игоря Птичкина. Она должна была получить компенсацию в 10 тысяч рублей.

Однако получить эти деньги семья смогла лишь в октябре. Дело в том, что Министерство внутренних дел, с которого суд постановил взыскать компенсацию, отказалось от выплаты и подало жалобу. Обжалование затянулось больше чем на полгода. Однако суд остался на стороне семьи погибшего.

Напомним, 21-летний минчанин Игорь Птичкин скончался в СИЗО № 1 30 июля 2013 года. Туда он попал на три месяца, нарушив приговор суда о лишении права управления транспортным средством. 4 августа родные забрали его тело из морга после вскрытия. На нем были заметны многочисленные ссадины и гематомы.

Эксперты озвучили такую причину смерти: острая сердечная недостаточность. К развитию этого расстройства, по мнению специалистов, привели три фактора: во-первых, синдром сочетанной зависимости Птичкина от психоактивных веществ (алкоголя и спайсов). Во-вторых, состояние «отмены» из-за внезапного прекращения употребления веществ. А в-третьих, длительная физическая фиксация ремнями, которую применил к Птичкину фельдшер Крылов. По данным следствия, парень был привязан к кровати почти сутки — без возможности пить, есть и справлять нужду.

В октябре 2016 года суд Московского района Минска приговорил фельдшера СИЗО № 1 Александра Крылова к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Через месяц ноябре приговор чуть смягчили — минус два месяца.

Фельдшер был осужден по ч. 2 ст. 162 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть пациента).

 
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