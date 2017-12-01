Фотофакт. На стройке стадиона «Динамо» загорелся башенный кран
ЧП произошло 1 декабря. На стройке стадиона «Динамо» в Минске загорелся башенный кран.
Об этом сообщили в Twitter столичного управления МЧС.
«На стадионе «Динамо» загорание кабины башенного крана на стройплощадке. МЧС прибыли. Подробности позже», — написали в Twitter МЧС.
В комментариях МЧС пояснило, что крановщик не пострадал. О других пострадавших также не сообщается.
Очевидцы рассказали «Нашай ніве», что тушить огонь приехало пять пожарных машин.
Причины возгорания выясняются.
Фото из Twitter МЧС
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