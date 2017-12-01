Фотофакт. На стройке стадиона «Динамо» загорелся башенный кран

ЧП произошло 1 декабря. На стройке стадиона «Динамо» в Минске загорелся башенный кран.

Об этом сообщили в Twitter столичного управления МЧС.

«На стадионе «Динамо» загорание кабины башенного крана на стройплощадке. МЧС прибыли. Подробности позже», — написали в Twitter МЧС.

В комментариях МЧС пояснило, что крановщик не пострадал. О других пострадавших также не сообщается.

Очевидцы рассказали «Нашай ніве», что тушить огонь приехало пять пожарных машин.

Причины возгорания выясняются.

Фото из Twitter МЧС