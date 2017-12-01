Что сказал Депардье, попробовав белорусское шампанское

Французский актер и винодел Жерар Депардье посетил Минский завод виноградных вин.

Как сообщает TUT.BY, Депардье прилетел в Минск вчера, 30 ноября. А уже утром 1 декабря его ждали необычные открытия.

На заводе отмечают, что актер сам высказал желание посетить винодельческое производство в Беларуси. Здесь Депардье встретили караваем и провели экскурсию.

Собщается, что больше всего французского винодела удивило, как шампанское можно произвести за три месяца и как оно может быть таким недорогим. Актеру тут же дали продегустировать напиток.

— Я приятно удивлен, — сказал он.

Позаимствует ли французский винодел рецептуру белорусского шампанского для изготовления напитка у себя во Франции, не сообщается.

Беларусь уже не первый раз удивляет актера. Два года назад он научился здесь правильно косить траву. В качестве тренера выступил тогда Александр Лукашенко.