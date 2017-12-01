В жутком ДТП на МКАД погиб пассажир Uber. Комментарий компании: «Он завершил поездку до аварии»

В жутком ДТП на МКАД, которое произошло 30 ноября в районе Сухарево, погиб пассажир Uber. Компания прокомментировала аварию.

Авария произошла на развязке МКАД с улицей Мазурова. Легковушка Dacia Logan столкнулась с микроавтобусом Peugeot Boxer. После того как водители вышли из авто осмотреть повреждения, в легковушку врезалась фура. После этого оба транспортных средства загорелись.

Прибывший наряд ГАИ установил, что в результате столкновения пассажир Dacia Logan скончался на месте. Водитель легковушки и пассажиры Peugeot Boxer с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Водитель МАЗа не пострадал.

Как выяснилось, в сгоревшей легковушке ехал пассажир Uber. Компания выразила соболезнования семье погибшего.

— В данный момент мы разбираемся в обстоятельствах произошедшего и на связи с нашим партнером — компанией-перевозчиком, сотрудником которой является водитель. Данное происшествие случилось после завершения поездки с этим водителем, когда его автомобиль (Dacia Logan) стоял. Мы готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании происшествия.