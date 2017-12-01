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01.12.2017
Салiдарнасць
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов

Как уже звучало, «этот эпизод теперь так и будет зафиксирован в новейшей истории не только ОДКБ, а и Беларуси, и также, конечно, России».

Блондинка досталась Владимиру Путину. Фото Дмитрия Азарова, Коммерсантъ

Сюжет в исполнении Андрея Колесникова из «Коммерсанта» уже передается из уст в уста.

В свою очередь, напомним, что сам Лукашенко три года назад в интервью Ксении Собчак озвучил: «У нас в службе делового протокола есть несколько девчат, они очень красивые. И когда я где-то там сижу, говорят: «Александр Григорьевич, я с вами сяду». Да ради бога, я этого не прячу».

 
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