Мнение. Влияние МВД будет расти, а Минобороны – снижаться

Скандал с состоянием законности в армейских рядах и снижение опасений по поводу внешней военной агрессии ставят под сомнение планы Минобороны. А вопросы внутренней безопасности выходят на первый план из-за экономического кризиса в Беларуси.

«Нарушение законности в некоторых воинских частях стало ударом лично для Александра Лукашенко и подорвало его доверие к руководству Минобороны», — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе».

В конце ноября на встрече с вновь назначенными руководителями структурных подразделений системы МВД и Вооруженных Сил, глава белорусского государства назвал смерть рядового срочной службы Александра Коржича имиджевой катастрофой для армии и обвинил руководителя оборонного ведомства в ослабленном контроле за ситуацией в войсках.

Александр Лукашенко поставил в пример МВД, поручив перенести опыт милицейского ведомства по работе с военнослужащими срочной службы в армию, и дал понять необходимость реформирования военной службы по призыву, солидаризировавшись с предложениями гражданского общества.

Одновременно белорусский руководитель заявил о необходимости жесткого реагирования милиции на любые попытки дестабилизации ситуации внутри страны и организацию беспорядков. Намекнув, что в этом могут быть заинтересованы внешние силы.

Эксперты «Беларусь в фокусе» констатируют: доверие к руководству Минобороны со стороны Александра Лукашенко в значительной степени подорвано.

«А это доверие – единственный ресурс и показатель аппаратного веса и влияния в Беларуси», — подчеркивается в обзоре.

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