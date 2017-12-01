Старший сын Лукашенко по традиции посетил последний этап «Формулы-1». Фотофакт

Как сообщают местные СМИ, он оказался в довольно представительной компании.

В минувшие выходные помощник президента по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко по традиции посетил этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Абу-Даби, сообщает TUT.BY.

Фото: официальный сайт шейха Сейф бен Заид аль-Нахайян

На этот раз понаблюдать за королевскими автогонками из вип-ложи, в частности, приезжали президенты Руанды (Поль Кагаме), Черногории (Филипп Вуянович) и Габона (Али Бонго), а также принц Эндрю, герцог Йоркский, и бывший король Испании Хуан Карлос. Кроме того, на видео арабского агентства новостей были замечены министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Примерно этот же состав гостей-завсегдатаев, как и Виктор Лукашенко, были, к примеру, на гонках в 2014-м.