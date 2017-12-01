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В мире
01.12.2017
Мужчину арестовали за вонючие носки

Дело было на днях в Индии.

Полиция индийского округа Уна арестовала 27-летнего мужчину, который путешествовал на автобусе из города Дхарамсала в Дели. Причиной ареста стали несвежие носки, сообщает The Hindustan Times.

Инцидент произошел в ночь на 27 ноября, когда Пракаш Кумар сел в автобус и решил снять обувь и носки. Попутчики быстро почуяли неприятный запах и сделали Кумару замечание. Они попросили его убрать зловонный предмет одежды в сумку или выбросить, но тот категорически отказался, отмечает newsru.com.

После неоднократных споров и пререканий пассажиры перешли к решительным мерам: они вынудили водителя автобуса заехать в ближайший полицейский участок, где написали на владельца носков жалобу.

Молодому человеку предъявили обвинение в нарушении общественного порядка. Он был арестован, но вскоре выпущен под залог. По словам полицейских, в участке юноша тоже вел себя вызывающе. Кроме того, он написал ответную жалобу на пассажиров, заявив, что его носки не воняли, а все придирки к нему возникли на пустом месте.

 
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