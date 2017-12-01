Лукашенко: «Всебелорусский съезд 1917 года отражал идею самоопределения Беларуси»

Об этом говорится в приветствии главы государства, направленном гостям и участникам конференции «События 1917 года в исторических судьбах Беларуси», которая проходит в БГУ.

Обращаясь к участникам конференции, Александр Лукашенко подчеркнул, что важнейшим событием тех лет был Первый Всебелорусский съезд, отражавший идею самоопределения Беларуси, которая шла снизу, от инициативы народных масс, сообщает TUT.BY.

«Это народное собрание продемонстрировало важнейшие ценности, значимые для нас до настоящего дня: свое государство, его социальный характер и тот факт, что только народ, его воля, коллективный разум и лидеры могут стать подлинным источником независимости.

Обращаясь на Всебелорусских народных собраниях к мнению тех, кто своим трудом создает наши богатства, видим и второй урок истории нашей государственности: только единство всех нас, всего нашего белорусского народа является гарантом выбора и сохранения самостоятельного пути развития».

Глава государства также подчеркнул, что на Всебелорусском съезде в 1917 году выразительно прозвучала фундаментальная идея — создание своего университета.

«Сегодня мы еще больше понимаем, что без образования, без науки мы не сможем укрепить независимость нашего государства. Ибо основная его цель — создание не только материальных, но и духовных основ для развития человека», — обратился к участникам конференции президент и пожелал им плодотворных дискуссий, здоровья, творчества и новых достижений «на благо нашей родной Беларуси».

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