Как Беларусь превратилась в «одинокий мост» между Китаем и Западом

Экономист Сергей Чалый сравнил объемы инвестирования Пекином белорусской экономики и экономик других стран.

В очередном выпуске программы «Экономика на пальцах» независимый аналитик рассказал о планах властей увеличить транзит грузов из Китая в Европу через территорию нашей страны. Речь идет о стратегической задаче удваивать объемы контейнерного транзита: до 1 млн контейнеров ежегодно к 2020 году и 2 млн — к 2025-му.

Экономист предложил сравнить то, как Беларусь выглядит на фоне других партнеров Китая в рамках концепции «Один пояс — один путь»:

— Кстати говоря, в Казахстане китайские инвестиции гораздо более масштабны, чем у нас.

В Беларуси же, по словам Чалого, действует едва ли не единственный белорусско-китайский проект (Midea Group), предоставляющий нашей стране прямые инвестиции.

Экономист напомнил о том, как Китай сотрудничает с шестнадцатью странами Центральной и Восточной Европы. В частности, речь зашла о неформальной группе «16+1». В 2016 году в Риге состоялся саммит с участием представителей властей государств, представляющих инициативу, и премьер-министра Китая. На форуме было анонсировано создание инвестиционного фонда для нужд региона размером в 11 млрд долларов.

По словам Чалого, при этом китайские представители подчеркнули, что данный регион является для Китая воротами в широкий рынок европейских стран.

— Еще раз подчеркиваю: нигде не называется Беларусь, являющаяся мостом между Востоком и Западом, а фактически часть единой Европы рассматривается как ворота на европейский рынок, — подчеркнул аналитик.

По его мнению, общая картина выглядит достаточно специфично: китайцы гораздо меньше инвестируют в «мост», чем в тот регион, который мы должны связать с Востоком.