Почему президентские выборы могут пройти немного раньше

По мнению Сергея Чалого, поездка Лукашенко в Гомельскую область напомнила встречу с избирателями.

Очередные президентские выборы в Беларуси могут пройти немного раньше. К такому выводу пришел независимый аналитик Сергей Чалый в очередном выпуске программы «Экономика на пальцах».

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По его мнению, этому способствует ряд причин. Во-первых, власти упустили время для структурного реформирования экономики, в том числе создания действенной системы адресной социальной поддержки людей, которые будут высвобождаться в случае проведения реструктуризации крупных промышленных предприятий.

Во-вторых, наметившийся незначительный рост экономики не компенсирует отставания от соседних стран, а также практически не влияет на рост доходов населения.

Понимая, что времени на существенное улучшение ситуации до конца актуального президентского срока нет, предполагает эксперт, власти могли задуматься о проведении выборов в более ранние сроки.

Экономист отметил, что поездка Александра Лукашенко в Гомельскую область напоминала классические встречи с избирателями. Это и «незапланированные» встречи с местными жителями, и щедрый подарок многодетной семье в виде мини-трактора.

Чалый напомнил, что это не первый случай, когда глава государства одаривает простых белорусов. Недавно все мы были свидетелями истории о преподношении коровы простой сельской семье. По мнению экономиста, все это напоминает элементы предвыборной кампании.

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