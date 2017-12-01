Ерофеев: «Мы сами-то чернее чёрного»

Писатель поясняет, насколько у русских расизм в крови.

– Дело в том, что у нас настолько расизм в крови, что он как увидит какого-то человека, не похожего на белого, то сразу же такой напряженный, – рассуждает Виктор Ерофеев на Эхе Москвы. – Почему надо бояться мусульман? Я бывал в Париже, я часто бываю в Париже. Они занимаются торговлей и большое количество, большинство, нормально вписаны в французскую жизнь. Нет: «Париж стал чёрным, метро стало чёрным».

Ну и что, что стало чёрным? Почему надо бояться черных людей? Вот это бред просто, мы сами-то чернее чёрного.

Ерофеев: «Белорусы уже совсем по-другому живут. Но они все это скрывают»