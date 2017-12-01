После ввода БелАЭС в новостройках газовая плита станет редкостью

Их переведут на электричество.

С 2018 года новостройки с газовыми плитами станут редкостью, а для военнослужащих будут активнее строить арендное жилье. Все это заложено в постановлении правительства, вносящем изменения в программу «Строительство жилья» на 2016−2020 годы. Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В этой пятилетке в Беларуси запланирован ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции и увеличение выработки электрической энергии. С учетом этих перспектив новостройки будут проектироваться с электрической «начинкой» — отоплением, подогревом воды, электроплитами в кухнях квартир. Одновременно должна развиваться инфраструктура по обеспечению электроэнергией строящегося жилья, отмечает REALTY.TUT.BY.

Исключение составят дома, которые строятся в зоне действия тепловых электростанций, а также в газифицированных районах, где есть резерв мощности.