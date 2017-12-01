«Но, боже, как их замолчать заставить!»

На Первом канале стартовало женское шоу «Бабий бунт». «Пять женщин с разной судьбой и разными взглядами на жизнь соберутся за одним столом, чтобы увидеть в потоке новостей самое интересное и актуальное», — сказано в анонсе программы.

Если бы Первый канал, следуя в русле новейших политических веяний, объединил за одним столом сразу четырех потенциальных кандидаток в президенты — Ксению Собчак, Катю Гордон, Анфису Чехову и порнозвезду Елену Беркову, — вот это была бы бомба. Тем более что все дамы вполне себе медийны и собрали бы ого-го-го какие рейтинги.

Но на Первом пошли другим путем. И в качестве главной зрительской приманки позвали на шоу звезду «Дома-2» Ольгу Бузову, которая не обманула ожиданий и на первой же репетиции набузила (кадры ее бузы тут же оказались в сети). Возмущенная тем, что товарки то и дело ее перебивают, она выскочила из-за стола со словами: «Меня перебивают, мне это неинтересно. Работайте без меня, но рейтингов у вас не будет».

Да куда ж она денется с Первого-то канала. Такими предложениями не разбрасываются, и Бузова, конечно, сменила гнев на милость. Так что «Бабьему бунту» жить — пока зрителям не надоест наблюдать за бесконечным гвалтом в студии, солидно именуемым «разными взглядами на жизнь». «Самое интересное и актуальное в потоке новостей» на поверку оказалось «осетриной второй свежести».

В премьерном выпуске «Бабьего бунта» бурно обсуждали сексуальные скандалы в Америке. «А как же вы размножаться будете, если женщину нельзя даже за ручку трогать? — требовала к ответу вездесущего Майкла Бома ведущая Первого канала Юлия Барановская. — Вы же вымрете скоро!»

Интимно придвинувшись к бедному американцу, она попыталась к нему прислониться, но он в ужасе отшатнулся. Тогда она предложила потрогать ее за коленку русскому участнику, что тот и сделал не без удовольствия.

«Я тоже хочу, чтобы к моим коленкам кто-нибудь прикоснулся, — озвучила свои сокровенные желания Ольга Бузова. — К моим коленкам не прикасались уже год».

Если верить Жванецкому, женщины бывают двух типов: ужас, что за дуры, и прелесть, какие дурочки. По этому принципу и собирали, видимо, «пул» ведущих женского шоу (я, разумеется, имею в виду образы, а не вполне реальных прекрасных дам). В этом «пуле» оказалась и знаменитая актриса Татьяна Васильева, с которой во время первого выпуска связались по скайпу.

Пока она пыталась вспомнить, приходилось ли и ей вступать в сексуальные отношения с продюсерами и режиссерами взамен на роль, в ее номере объявился Станислав Садальский… без штанов и с бананами в руках. «Садальский домогается вас посредством банана», — захихикали ведущие в студии, с восторгом откликаясь на этот «перформанс», но тут связь прервалась, и слава богу: смотреть на то, как ради сомнительной телевизионной славы позорится известная и весьма уже зрелых лет актриса, не было никакой мочи.

«Дом-2» поминался на минувшей неделе и в эфире другого государственного канала — «Россия-1». Владимир Соловьев, затевая «баттл» с бывшей ведущей «Дома-2» Ксенией Собчак, явно был уверен, что сделает ее одной левой. И приготовил для дополнительной дискредитации этот неоспоримый, казалось бы, аргумент: участие в «Доме-2» . Типа: куда вам с эдакой-то репутацией в президенты?

«Владимир Рудольфович, я бы на вашем месте вообще слово «репутация» не произносила», — мгновенно парировала Собчак, вызвав неподдельную ярость у своего интервьюера, который приложил немало усилий, чтобы унизить и «закопать» эту выскочку, изначально вызывавшую у него нескрываемую личную неприязнь.

Причину этой неприязни напомнили пользователи интернета, выложив там фрагменты программы «Девчата» (прообраз «Бабьего бунта» на Первом канале), где Ксения Собчак, в то время одна из «девчат», откровенно насмехалась над гостем Соловьевым и его камзолом (кителем? френчем?) цвета «кремлевского ковра», вынудив его покинуть студию.

Довела она Соловьева до белого каления и во время его собственного эфира, игнорируя его бесконечные наезды, четко проводя свою линию и откровенно издеваясь над выпадами в свой адрес. Что, впрочем, не помешало Соловьеву в своем радиоэфире приписать победу в этом поединке себе: «Она-то пыталась хамить мне, а я-то показал ее ничтожность как кандидата в президенты и абсолютную пустоту… Я, по сути, уничтожил проект под названием «Собчак».

Сам себя не похвалишь — никто не похвалит. Или похвалят, но совсем не те, в чьих комплиментах ты нуждаешься.

Зато другой завидный и уверенный в себе мужчина — глава Чечни Рамзан Кадыров, получил на этой неделе новую порцию восторгов и комплиментов. И как раз от женщин, а не от Бориса Корчевникова, который долгое время претендовал на звание его личного интервьюера, изгибаясь, приседая и захлебываясь от неподдельного восхищения своим постоянным «героем».

Наиля Аскер-заде в программе «Действующие лица» на том же канале «Россия» почти час эфирного времени бродила с Кадыровым по его необъятным владениям, гарцевала рядом с ним на лошади и танцевала лезгинку. А попутно опровергала разные зловредные мифы, связанные с его именем: «о якобы преследованиях лиц нетрадиционной ориентации… Все это Кадыров назвал ерундой и заявил, что геев в Чечне нет». «Непозволительно женщине даже произносить такое слово», — подтвердил Кадыров.

«В деле об убийстве Немцова оказались замешаны выходцы из Чечни». «Я считаю, что они невиноваты. История все поставит на место. У него были свои грехи — его убили».

В отличие от Ксении Собчак, упорно гнущей свою линию в общении с Соловьевым, Наиля Аскер-заде все слова своего героя принимает на веру и не вступает с ним в полемику. Потому что в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо в Чечне. Все просто отлично. Восстановленный Грозный, сияющий огнями, величественные горы, живописные водопады — на этом восхитительном фоне просто не может происходить ничего плохого. При этом Рамзан Кадыров совсем не держится за свой пост и готов в любой момент оставить его: «Можно сказать, что это моя мечта».

В шоу «Бабий бунт» эту новость тоже обсудили. Здесь «главную партию» исполнила Ольга Бузова. «Я знаю Рамзана Ахматовича лично, — важно заявила она. — Он потрясающий муж, потрясающий отец, он всего себя отдает республике. Республика безумно гостеприимна, лучший день рождения был у меня в Чечне». Фотографии, подтверждающие ее слова, запечатлели эту судьбоносную встречу. А сразу вслед за этим снова обратились к сексуальным скандалам. «Если хочешь, чтоб тебя заметили, скажи, что ты спала с президентом… Ой, не я», — изобразила смущение все та же Ольга Бузова.

«Я научила женщин говорить… Но, боже, как их замолчать заставить!» — писала Ахматова, еще не подозревая, какую актуальность будут чем дальше, тем больше обретать ее слова.

«Ребята на ТВ, вы там совсем уже оскотинились?»