Погода на выходные: мокрый снег, от -3 до +2°С

Прогноз на ближайшие три дня.

1 декабря облачно, днем с прояснениями. Днем небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывистый, в утренние часы на большей части территории страны, днем местами, преимущественно по северной половине, сильный порывистый.

Температура воздуха в течение суток 0..+5°С, днем по юго-востоку до +7°С. Атмосферное давление ночью будет упадет, утром и днем будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

2 декабря ночью преимущественно по северо-западной половине, днем в отдельных районах Беларуси кратковременные осадки в основном мокрый снег. Местами слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -2..+3°С.

3 декабря в отдельных районах, преимущественно по юго-востоку страны, пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -3..+2°С.