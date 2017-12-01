Невзоров троллит Волочкову

Публицист Александр Невзоров всегда был чрезвычайно остёр на язык: доставалось и Валентине Матвиенко, и Наталье Поклонской, и Александру Проханову… Но в последнее время излюбленной мишенью стала Анастасия Волочкова.

― В исполнении Волочковой, что бы она ни делала, это было всегда не балетом, а таким танковым биатлоном, ― заметил Невзоров в эфире «Эха Москвы». ― Наблюдать фуэте в исполнении Т-80 – оно само по себе зрелище завораживающее.

Эту же тему публицист развил в одной из следующих программ, отметив, что «даже Большой театр оказался не достаточно большим для Волочковой. Невзоров напомнил о «слезных причитаниях всех ее партнеров, которые уходили из своих ролей с рыданиями, объясняя, что они, все-таки, солисты балета, а не бригады грузчиков».

Причина, по которой острослов так «возлюбил» балерину, стала ясна чуть позже. Невзоров сообщил, что относится к Волочковой с большой симпатией, «но она олицетворяет бездумную и скверную так называемую духовность сегодняшнего дня». И немедленно припомнил «бедной Насте» недавно слитые в интернет снимки, на которых она занимается сексом, прокомментировав это так:

― То, что порнографические фотографии Волочковой попали в интернет, я думаю, это злая уловка нравственников и ханжей. По крайней мере, как мы знаем, посещаемость порносайтов значительно сократилась, потому что люди боятся открыть сайт и нарваться на фотографии Волочковой…

9 эпических выходов Волочковой (не повторять – может быть опасно)