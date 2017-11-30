«400 бутылок водки — серьёзнейший аргумент для того, чтобы лишний раз сунуть — и не высунуть. И член, и бюллетень»

Россиянин Евгений Левкович примерил на себя инициативу Путина выплачивать по десять тысяч рублей в месяц за каждого новорожденного.

«Не знаю, где Владимир Владимирович собирается (если вообще собирается) брать лишние 4 миллиарда долларов в год — оставлю этот нехитрый подсчёт экономистам, — пишет Левкович в Фейсбуке. — Например, организация чемпионата мира по футболу обошлась федеральному бюджету (только бюджету) в сумму, которая на полтора миллиарда больше. Получается, что в сегодняшних не самых благоприятных (скажем так) условиях он собирается организовывать чемпионаты мира ежегодно — только без получения от этого какой-либо прибыли. Вероятно, он вынет эти деньги из карманов тех же самых мам, которые, по его задумке, кинутся теперь рожать, как кошки?

Но дело даже не в этом.

Страшно ведь не то, что родишь парочку — и не хватит на памперсы (хотя и это страшно).

Страшно, что твой ребёнок пойдёт на мюзикл — а окажется в морге, и ты даже не сразу сможешь узнать в каком (не говоря уже о том, что не сможешь узнать, кто и каким газом его травил).

Страшно, что твоего ребёнка могут запытать до смерти в отделении полиции, а потом «независимый суд» отпустит четверых ментов, которые это сделали, на свободу — как произошло на днях в Казани.

Страшно, что его собьёт на пешеходном переходе пьяный сотрудник ФСБ — и уедет не в Лефортово, а в Марбелью, предварительно сняв номера с авто и изъяв камеры видеонаблюдения.

Страшно, что если он заболеет чем-нибудь совсем нехорошим, то, как поётся в любимой Владимиром Владимировичем песне, «к врачам обращаться не станет», а если и обратится — к американским, например — то за одной только визой будет стоять в очереди несколько месяцев, поскольку такой у нас теперь порядок.

Страшно, что он сядет в самолёт до Питера, а окажется без ручек и ножек в горах Синайского полуострова — просто из-за того, что такому вот Владимиру Владимировичу захотелось потренировать свою армию незнамо где и незнамо с кем.

Страшно, что если такой вот Владимир Владимирович захочет отобрать — то отберёт, захочет посадить — посадит, захочет убить — убьёт, хоть в самом центре Москвы, у стен Кремля, и защитить от этого своего ребёнка ты не сможешь никак.

Страшна не перспектива родить, а постоянная перспектива похоронить.

Это не меряется никакими деньгами.

Впрочем, надо отдать Владимиру Владимировичу должное: как минимум одну претензию — «страшно далёк он от народа» — к нему предъявить невозможно. Знает его, как облупленного.

Многомиллионному электорату его всё вышеперечисленное до глубокой фени.

120 тысяч в год, 400 бутылок водки — серьёзнейший аргумент для того, чтобы лишний раз сунуть — и не высунуть. И член, и бюллетень».