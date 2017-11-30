Как Русый белорусов удивил. «Где доярки, на лексусах разъезжающие?»

Вице-премьер назвал молоко нашей валютой и сравнил доходы от производства с нефтяным бизнесом.

Об этом Михаил Русый заявил 30 ноября на совместном заседании обеих палат Национального собрания.

По словам вице-премьера, рентабельность производства молока в 2016 году составила в целом по стране более 14%, а в лучших хозяйствах — 35−50%, сообщает БелаПАН.

— Это сходно с нефтяным бизнесом. Молоко — это наша валюта, — отметил чиновник.

В Сети народ удивляется: «А зарплаты у доярок как у нефтяников? Где доярки, на лексусах и геликах разъезжающие? Где очереди на работу?»

«Странное заявление, когда почти все сельхозпредприятия банкроты и животноводы получают мизерную зарплату. За чей счет банкет?» — недоумевает форумчанин на дискуссионной площадке talks.by.

Один из участников форума предлагает вице-премьеру доказать, что продукт качественный: получить сертификат — и вперёд, на французский рынок, выдавливать польское и литовское масло.

Заявление Михаила Русого выглядит издевательски, в первую очередь, по отношению к дояркам с зарплатой, которой далеко до средней по стране, не говоря уже о заработках нефтяников.

Например, у доярки сельхозпредприятия в Барановичском районе зарплата непостоянная — от 300 до 600 рублей в месяц.

Мужчина, который 43 года работает дояром, получает 300 рублей

Барановичская доярка может считаться олигархом, по сравнению со своей коллегой из хозяйства «Сельцы» Глубокского района. Ее зарплата за октябрь прошлого года составила 82 рубля. Женщина работала без выходных.