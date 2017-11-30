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30.11.2017
Маша Колесникова, Еврорадио
Пинчанин, которого судили за участие в акции нетунеядцев, выиграл дело против милиции

«Я шел в магазин прицениться. Мне нужно было посмотреть плитку, чтобы изменить кое-что», — вспоминает события воскресенья 26 марта 2017 года пинчанин Андрей Вабищевич.

Прицениться у Андрея не получится: на пороге магазина его задерживает участковый. Ему якобы по рации поступила информация, что с акции нетунеядцев, которая в это время проходит рядом, на площади Ленина, от милиции бегут протестующие.

Андрей Вабищевич. Фото media-polesye.by

Далее — в духе белорусского сюрреализма: милиционер не верит Андрею, что его зовут Андрей Вабищевич, сажает в "козлик", "козлик" отвозит в отделение ГОВД. Там устанавливают личность Андрея, составляют протокол допроса и отпускают. А через четыре дня звонит уже другой участковый, приглашает на беседу, в ходе которой достает приготовленный протокол за участие в несанкционированном мероприятии!

— Я в шоке! Знаете, если раньше читал о таких вещах, думал, что это, может, и не совсем так. А здесь, на своем личном опыте убедился. Реально против тебя могут лгать шесть сотрудников милиции. Нельзя оставлять такое безнаказанно, — рассуждает Андрей.

С протоколом Вабищевич не соглашается. Быстренько нанимает адвоката и идет по району искать камеры видеонаблюдения, на которых могут быть видны его перемещения в тот день.

6-го апреля на суде против Вабищевича свидетельствуют сотрудники... ОБЭП: их силы были пущены на поддержку коллег из милиции на площади Ленина. Обэповцы убеждают суд, что в 12.30 Андрей принимал участие в митинге. Но в это время он уже сидел в ГОВД (где почему-то не работают камеры видеонаблюдения). Зато в суде просмотрены записи с других камер наблюдения, где виден Андрей. В том числе, и момент его задержания на пороге магазина — в 12.15. В итоге суд становится на сторону Вабищевича.

А 26 сентября пинчанин подает в суд на сотрудников Пинского ГОВД и требует вернуть деньги, которые он потратил на адвоката — 370 рублей. Интересно, что "налог на тунеядство" — 360 рублей.

Здесь начинается вторая серия белорусского сюра: ГОВД финансируется из госбюджета, поэтому возмещать ущерб должен Минфин. Минфин протестует: мы можем это сделать, только в случае, если милиция действовала неправомерно. Но она действовала в рамках законодательства! Милиционеры, которые задерживали Андрея, на суд не приходят. Письмо от прокуратуры свидетельствует о том, что была проведена прокурорская проверка, действия участкового, который составлял протокол, признаны неправомерными. Суд снова поддерживает Вабищевича и обязывает казну Республики Беларусь компенсировать расходы пинчанину на адвоката и судебные пошлины.

По словам Андрея, в марте во время акций нетунеядцев он занимался ликвидацией собственного предприятия, о митингах ничего не знал. А теперь он, инженер-строитель — безработный.

— Если будет ситуация, что надо выразить гражданскую позицию, я пойду сейчас на митинг, — говорит Вабищевич.

Однако это не все. Пинская межрайонная прокуратура вдруг передумала, что «действия участкового, который составлял протокол, неправомерные» и подала кассационный протест в Брестский областной суд.

«В материалах данного гражданского дела не имеется какого-либо акта государственного органа, подтверждающего незаконность действий сотрудников органов внутренних дел при составлении протокола об административном правонарушении в отношении Вабищевича А.Г.», — говорится в протесте прокуратуры.

Олег Волчек, руководитель центра «Правовая помощь населению», который помогает Андрею Вабищевичу в борьбе против произвола пинских милиционеров, называет претензию прокуратуры некорректной. Он считает, что прокурор цепляется за любую мелочь, которая бы дала возможность написать протест. Таким образом прокуратура затягивает время, потому что в конце года в госбюджете обычно нет денег.

Лайфак: что делать, если неожиданно для себя вы становитесь участником административного процесса:

1. Как только участковый заводит против вас административный процесс, пишите жалобу в прокуратуру на действия сотрудника милиции, который ущемляет ваши права, и требуйте прекратить дело. За жалобу платить не надо.

2. Обжалуйте протоколы, составленные сотрудниками милиции, в руководство РУВД. Если был суд, а вы о нем вдруг не знали, обжалуйте в областных и высших судах. Если сроки пропущены, то будет повод восстановить дело.

3. Заявляйте ходатайства и собирайте в процессе доказательства, что вы невиновны: запросы, видео с камер наблюдения, свидетелей (имя, фамилия, телефон, домашний адрес, а лучше свидетеля привести в суд).

 
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