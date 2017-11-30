Возбуждено уголовное дело по факту гибели в Печах еще одного солдата

Об этом Следственный комитет сообщил брату погибшего солдата Юрия Бевзюка.

Следователь УСК по Минской области, подполковник юстиции Андрей Басалай сообщил родственникам погибшего в 2015 году в Печах рядового Михаила Бевзюка о возбуждении 17 ноября текущего года и начале предварительного расследования уголовного дела по статье 145 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства).

Юрий Бевзюк, фото Leanid Sudalenka

Напомним, после резонансного убийства в Армии рядового солдата Александра Коржича родной брат погибшего в Армии Михаила Бевзюка – Юрий Бевзюк поставил под сомнение официальную версию о суициде брата в Армии и с помощью правозащитника Леонида Судаленко обратился в СК с требованием возбудить уголовное дело по факту возможного доведения молодого солдата до самоубийства.

Предистория

19 марта 2015 года рядовой Михаил Бевзюк, обучающийся в Печах на наводчика БМП позвонил брату Юрию с просьбой приехать к нему в ближайшие выходные. Солдат продиктовал необходимые вещи, которые нужно привезти. 20 марта Михаил позвонил еще раз и уточнил, не забыл ли брат на что-нибудь из списка запрошенных вещей. А утром 21 марта Юрию позвонили из части и спросили номер мамы, так как произошла «небольшая чрезвычайная ситуация - Михаил повесился».

Михаил Бевзюк во время службы в Армии, фото с социальных сетей

Похороны солдата

«22 марта его привезли, была довольно прохладная погода, - вспоминает брат Михаила Бевзюка Юрий. - В дом мы его не заносили, не переодевали, так как его привезли позже, чем договаривались, и надо было уже хоронить. На нем было так много пудры, что когда к нему прикасались, все руки были в ней. Военные, которые его привезли, очень торопились, ссылаясь на то, что им нужно возвращаться в часть. Но в этот день шел снег. В определенный момент появилось солнце, растопило снег на его лице, и вода смыла часть пудры около глаз - там был очень большой синяк. И снова военные начали торопить. Когда брата закапывали, они дали маме в руки конверт, там было около 10 млн. руб. и быстро уехали», - с мокрыми глазами рассказал о трагедии своей семьи на приёме у правозащитника Юрий Бевзюк.

Контроль правозащитников

Правозащитник Леонид Судаленко говорит, что за последние два года это уже третий случай суицидов в учебке в Печах.

- Никто ведь не оспаривает того факта, что в белорусскую армию призывают исключительно здоровых парней. И если на пятом месяце службы молодой здоровый солдат теряет, как об этом нас пытаются убедить рассудок и добровольно уходит из жизни, что происходит с психикой солдата за такой короткий промежуток времени, - задается вопросом юрист.

Семья погибшего

Семья Бевзюков многодетная. Глава семьи умер в 2000 году, воспитанием пятерых детей занималась мать, работающая дояркой в местном СПК. В связи с последними фактами вокруг гибели в Печах рядового Коржича семья считает, что их солдата тоже могли довести до самоубийства сержанты.